Fondazione Mediolanum Onlus dona protezioni al nosocomio di Cosenza

COSENZA – E’ avvenuta questa mattina, presso la Direzione Medica dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, la consegna del materiale necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, donato da Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Ospedale dei Bambini di Milano – Buzzi Onlus, grazie al contributo dei Family Banker di Banca Mediolanum.

«Un gesto importante che – si legge nella nota di Fondazione Mediolanum Onlus – arriva in un momento delicato in cui sopperire alle richieste è davvero ardua impresa. La nostra speranza è che le protezioni che sono state donate, corrispondenti al fabbisogno mensile del reparto Covid-19 dell’Ospedale, risultino in eccedenza e possano essere accantonate al più presto: significherebbe un ritorno ad una normale quotidianità pur nel segno della prudenza».