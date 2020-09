Ponte sullo Stretto nel Piano straordinario di infrastrutturazione. Santelli: «Grande vittoria»

CATANZARO – «Una grande vittoria la decisione della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni che, su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto nel Piano straordinario di infrastrutturazione». È quanto ha dichiarato la governatrice della Calabria Jole Santelli.

«Un risultato importante in vista del dibattito parlamentare sulla conversione del ‘Decreto agosto’ che, di fatto, inserisce il Ponte nella programmazione delle opere da finanziare con il Recovery Fund.

Un tassello significativo sulla strada della reale fattibilità di una infrastruttura strategica, non solo per due regioni del Mezzogiorno: Calabria e Sicilia, ma per l’intero Paese.

Un progetto chiave, capace di dare nuova centralità al Sud nel contesto del Mediterraneo e dell’Europa».