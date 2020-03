Rinforzare le difese immunitarie? Con l’alimentazione si può

COSENZA – Che sia in inverno o tutto l’anno il modo migliore per rinforzare le proprie difese immunitarie è fare un’alimentazione sana, nutrendosi di cibi ricchi di vitamine e sali minerali, soprattutto frutta e verdure. E un buon sistema immunitario diminuisce il rischio di contrarre infezioni alle vie respiratorie, infezioni di cui in questi giorni stiamo molto sentendo parlare per via della pandemia del Covid-19 Coronavirus.

IL PARERE DEGLI ESPERTI:

In realtà, spiega la dottoressa Anna Maria De Rosa, biologa nutrizionista, «non esistono protocolli dietetici, alimenti funzionali o integratori in grado di prevenire o di curare l’infezione da Coronavirus. Tuttavia una sana alimentazione non può che supportare il corretto funzionamento del sistema immunitario. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti come selenio, zinco, vitamina B2, vitamina C è sicuramente una marcia in più che aiuta le nostre difese immunitarie a mantenersi attive». «Consumare regolarmente frutta e verdura, magari cinque porzioni quotidiane, fare trenta minuti di attività fisica moderata – in questi giorni di restrizioni a casa – e possibilmente smettere di fumare», questi in sintesi i consigli della dott.ssa De Rosa. (Clicca qui per approfondire)

Anche se non esiste quindi alcun protocollo alimentare che possa renderci immuni dal Coronavirus o da qualsiasi altra infezione contagiosa – così come servirebbe a poco assumere integratori a base di vitamina C -, rispettare le buone norme a tavola è fondamentale e la nostra Dieta mediterranea in questo ci viene in soccorso. «Esistono studi che riferiscono che per mettere il microbiota intestinale nelle condizioni idonee per aumentare le difese – spiega la biologa nutrizionista Anna Paone – bisogna ricorrere ad una dieta che abbia come principali protagonisti alimenti vegetali e pochi prodotti di origine animale, prediligendo fra questi ultimi soprattutto latticini e pesce». «Il lato positivo di questo doveroso isolamento casalingo – prosegue la dott.ssa Paone – è che abbiamo più tempo per preparare piatti che solitamente per i ritmi frenetici della nostra vita non abbiamo il tempo di preparare, evitando quindi di consumare cibi industriali. Possiamo ora preparare elaborate e sfiziose porzioni di frutta, piatti a base di verdure e cereali e distribuirli in maniera giusta nel corso della giornata».

