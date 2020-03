Coronavirus, cresce il bilancio per la Regione Calabria: 129 casi

CATANZARO – Diramato dalla Regione Calabria l’ultimo bollettino ufficiale sull’emergenza Coronavrus.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1434 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 129 (+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 1305.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 10 in reparto; 3 in rianimazione; 13 in isolamento domiciliare;

– Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare;

– Reggio Calabria: 15 in reparto; 4 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto;

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare;

-Crotone: 4 in reparto; 15 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 4996, così distribuiti:

– Cosenza: 1250;

– Crotone: 327;

– Catanzaro: 471;

– Vibo Valentia: 587;

– Reggio Calabria: 2361.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8908. (Dati aggiornati alle ore 17).

SITUAZIONE NAZIONALE (Bollettino Protezione Civile)

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 28.710 persone risultano positive al virus. In Italia, quindi, sono stati 35.713 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania*, 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 27 in Basilicata e 21 in Molise.

Il dato positivo di oggi riguarda le persone guarite: 4.025. I deceduti sono 2.978, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.