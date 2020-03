Coronavirus, crescita preoccupante dei contagi: in Calabria 40 nuovi casi

CATANZARO – Nel giorno in cui la Calabria piange due vittime per il coronavirus, è davvero preoccupante il bollettino ufficiale diramato dalla Regione (dati aggiornati alle ore 17).

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1769 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 169 (+40 rispetto a ieri), quelle negative sono 1600.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 5 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare;

– Cosenza: 24 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 1 deceduto;

– Reggio Calabria: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 34 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto;

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare

– Crotone: 6 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto;

I soggetti in quarantena volontaria sono 5590, così distribuiti:

– Cosenza: 1270

– Crotone: 386

– Catanzaro: 550

– Vibo Valentia: 590

– Reggio Calabria: 2794

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9383.

SITUAZIONE NAZIONALE: L’ITALIA SUPERA LA CINA PER NUMERO DI DECESSI

Per i dati forniti alle 18 dalla Protezione Civile, in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 41.035 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.322 in più rispetto a ieri per una crescita del 14,9%). Di queste, sono decedute 3.4o5 (+427, +14,3%. L’Italia supera così la Cina per numero di decessi) e 4.440 sono guarite (+415, +10,3%). I soggetti attualmente positivi sono 33.190.