Coronavirus, il bollettino odierno della Regione Calabria: positivi salgono a 114

CATANZARO – Continuano a crescere con più forza i casi positivi al contagio del Covid-19 con un’impennata importante in provincia di Reggio Calabria. Il bollettino odierno della Regio Calabria dice che ad oggi sono stati effettuati 1165 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 114 (+25 rispetto a ieri), quelle negative sono 1051.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 9 in reparto; 3 in rianimazione; 8 in isolamento domiciliare;

– Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare;

– Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto;

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare;

– Crotone: 4 in reparto; 13 in isolamento domiciliare;

I soggetti in quarantena volontaria sono 4666, così distribuiti:

– Cosenza: 1250

– Crotone: 367

– Catanzaro: 425

– Vibo Valentia: 489

– Reggio Calabria: 2135.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8419.

SITUAZIONE NAZIONALE:

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 31.506 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+3.526 rispetto a ieri per una crescita del 12,6%) Di queste, sono decedute 2.503 (+345, +16%) e sono guarite 2.941 (+192, +7%) . Attualmente i soggetti positivi sono 26.062. I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.894; 2.060 sono in terapia intensiva (+209, +11,3%), mentre 11.108 sono in isolamento domiciliare fiduciario.