Coronavirus, in Calabria ci sono 18 positivi in più

CATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati effettuati 199.568 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.985 (+18 rispetto a ieri), quelle negative sono 197.583.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 73 in isolamento domiciliare; 203 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare; 489 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 340 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 282 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

I nuovi casi di oggi

Cosenza oggi registra quattro nuovi casi. Si tratta di migranti riconducibili al focolaio di Amantea. A Catanzaro si registrano 5 nuovi positivi, riconducibili a un nuovo focolaio. Reggio Calabria, invece, comunica 3 nuovi positivi, mentre Vibo Valentia ne registra 6. Di questi, 5 sono riconducibili a un nuovo focolaio e uno a un focolaio noto.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.098.