Coronavirus, in Italia 17.660 casi, In Calabria salgono a 38

COSENZA – Emergenza Coronavirus: purtroppo anche il bollettino del 13 marzo (aggiornato alle ore 17) è assolutamente negativo. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, e riportati dalla stampa nazionale, in Italia, dall’inizio dell’epidemia a oggi, 17.660 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 1.266 sono decedute e 1.439 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 14.955 (17.660, appunto, se si considerano anche i morti e i guariti).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 7.426; 1.328 sono in terapia intensiva, mentre 6.201 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA In Calabria ad oggi sono effettuati 422 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38, quelle negative sono 384.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 6 in reparto; 1 in rianimazione

– Cosenza: 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 3668, così distribuiti:

– Cosenza: 1200;

– Crotone: 195;

– Catanzaro: 450;

– Vibo Valentia: 373;

– Reggio Calabria: 1450.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5672.