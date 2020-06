Coronavirus, apprensione in Calabria per 3 nuovi casi registrati

CATANZARO – Di seguito il bollettino della Regione Calabria sui dati del contagio del 18 giugno.

n Calabria ad oggi sono stati effettuati 83.171 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.165 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 82.006.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 425 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

I nuovi casi di oggi

Nell’Asp di Crotone in data odierna è stato intercettato un soggetto positivo proveniente dal Senegal e attualmente ospite del centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Crotone. Nell’Asp di Reggio Calabria si è in attesa dell’esito di un secondo tampone, per confermare/escludere una positività rilevata ieri al GOM con sistema GeneXpert (soltanto al gene N al 42esimo ciclo) ad un sintomatico; nella stessa Asp i positivi registrati sono due congiunti, risultati positivi al ritorno da un viaggio a Bologna e Roma.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4379.