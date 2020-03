Scosse di terremoto nel cosentino avvertite in diverse aree della Regione

COSENZA – Notte di paura per tanti calabresi. Come se non bastasse l’apprensione per il contagio da Coronavirus, torna anche l’incubo terremoto. Nella notte, fra l’1.47 e le 2.02, sono infatti state registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia sei scosse di terremoto nell’area del basso Tirreno cosentino, di magnitudo compresa fra 2.3 e 3.9.

L’epicentro nella zona di Amantea – Campora San Giovanni, dove molta gente è corsa via dalla propria abitazione, ma il sisma è stato distintamente avvertito in tutta la provincia di Cosenza e nel lametino.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.