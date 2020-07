Al via “Fatti di musica” con Vinicio Capossela e Renzo Arbore a Diamante. In arrivo 10 live a Cosenza

COSENZA – Dopo il blocco per il Covid19 riparte “Fatti di Musica 2020”, la trentaquattresima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna.

Iniziato regolarmente con ben 4 eventi tra gennaio e febbraio, tra cui il megaconcerto di Mika al Palacalafiore di Reggio, l’improvvisa pandemia ne aveva fermato la programmazione.

Oggi arriva l’attesa conferma dei prossimi appuntamenti previsti al Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, uno dei luoghi più incantevoli della Calabria. Non a caso uno degli slogan dello storico Festival è ”Spettacoli straordinari in location spettacolari”.

I due appuntamenti confermati sono il concerto di Vinicio Capossela, martedì 11 agosto e quello di Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana mercoledì 19 agosto.

Entrambi inizieranno alle ore 21.30. I biglietti sono regolarmente in vendita online su Ticketone e nei punti Ticketone autorizzati, con il distanziamento di un metro e le misure anti contagio previste dal DPCM ad oggi in vigore.

Per Vinicio Capossela si tratterà dell’unica tappa in Calabria di “Pandemonium”, come il titolo del diario online che il geniale musicista e cantautore teneva durante la pandemia.

“Da Pan (tutto), e demonio: tutto demonio, in opposizione a pan theos, tutto Dio”, dice l’artista. “Un concertato per tutti i demoni, accompagnato da un insieme di strumenti musicali che evocano il Pandemonium, mitico strumento gigantesco, del tipo dell’organo da fiera, completamente realizzato in metallo. A costruire il “Pandemonium” sembra siano stati i sudditi del re Laurino, esseri di piccola statura, abitanti di un regno sotterraneo in grande confidenza con l’estrazione mineraria. Questa origine ctonia conferirebbe un tono grave allo strumento che tiene a bassa quota lo spirito relegando ritmi e armonie a una dimensione infera, primitiva; i suoni che da esso si propagano non si elevano al cielo, ma sembrano sprofondare nella terra, a tiro del fuoco perenne, in un rimestamento che è lavorio della memoria continuamente sollecitata al fuoco bianco.”.

Pandemonium è un concerto narrativo con canzoni messe a nudo, scelte liberamente in un repertorio che quest’anno va a compiere i trent’anni dalla data di pubblicazione del primo disco “all’una e trentacinque circa” (1990).

“Il demone a cui mi riferisco in questo Pandemoium è il dáimōn dei greci. L’essenza dell’anima imprigionata dal corpo che è il tramite tra umano e divino. Il destino legato all’indole, e quindi al carattere. Pan Daimon, tutti i demoni che fanno la complessità della nostra natura, tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore.”, aggiunge Capossela, sempre unico e imprevedibile. Il concerto di Renzo Arbore con la mitica Orchestra Italiana del 19 agosto sarà l’anteprima di presentazione ufficiale del Festival vero e proprio che si svolgerà in Piazza XV Marzo di Cosenza dal 4 al 13 settembre.

“Finalmente si riparte – spiega Pegna – con una serie di appuntamenti di qualità e risonanza, in linea con le ultratrentennali scelte artistiche del mio festival, che hanno sempre assicurato al pubblico calabrese, e non solo, alcuni degli spettacoli più belli, prestigiosi e attesi, alcuni internazionali già irripetibili. I due appuntamenti a Cirella di Diamante faranno da prologo alla sezione centrale del Festival, con la consegna dei riconoscimenti, che si svolgerà dal 4 al 13 settembre in Piazza XV marzo di Cosenza, cuore di uno dei Centri Storici più belli e suggestivi d’Italia, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la nuova piattaforma della rai che si avvale di nuove tecnologie di trasmissione, anche audio/video attraverso la pagina facebook ufficiale e in streaming su Rai Play. Saranno dieci eventi consecutivi presentati e premiati con il Riccio d’Argento del nostro celebre orafo Gerardo Sacco, oramai l’autentico oscar del Live. Tutto il programma e ogni dettaglio della kermesse che si svolgerà a Cosenza saranno presentati nei prossimi giorni in conferenza stampa. Per il momento ringrazio il sindaco Mario Occhiuto e l’assessore Rosaria Succurro per la disponibilità della splendida location e la collaborazione, nonché la Rai, media partner del Festival. Sarà un evento davvero eccezionale!”.