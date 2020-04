La cultura non si ferma, al via #Cronachedalmuseo dei Brettii e degli Enotri

COSENZA – Il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza è chiuso, ma continua a lavorare per la Cultura e aderisce alla campagna #iorestoacasa.

Per tenere compagnia agli appassionati, come si sta facendo in molti altri luoghi d’arte in tutto il Paese, anche i canali social dell’istituto si arricchiscono ogni giorno di nuovi contenuti: rassegne di approfondimento, giochi con la rubrica #archeoenigmistica, visite virtuali della collezione del Museo, dei suoi ambienti, dei suoi servizi.

«In attesa di rivederci molto presto dal vivo, venite a trovarci!»: questo l’invito della direzione del Museo.

I canali social: