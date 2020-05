L’Unical si presenta alle future matricole, “Open day” on line sul portale dell’orientamento

L’emergenza sanitaria in corso non consente ancora di organizzare un Open day in presenza, all’interno delle strutture del campus, per cui si è reso necessario reinventare il tradizionale appuntamento che accompagna le iscrizioni al nuovo anno accademico e trasferirlo sul web. Le aspiranti matricole troveranno sul portale dell’orientamento (Digit.Or) materiali informativi su corsi di laurea e servizi d’ateneo, incontri live con i responsabili delle strutture e dei Dipartimenti, videochat per chiarire i propri dubbi sulla scelta dell’indirizzo di studio, sulle modalità di ammissione, su tutte le opportunità che l’Unical offre.

La piattaforma Digit.or.

In home page è presente la sezione dedicata all’evento: cliccando su “accedi” si viene indirizzati sulla pagina dell’Ufficio orientamento, che ospiterà la videoconferenza d’apertura alle 9 e 30 (per partecipare cliccare su “accedi al meeting”). Questa prima parte dell’Open Day sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’ateneo.

Nella videoconferenza iniziale le aspiranti matricole potranno incontrare ­– dalle 9 e 30 alle 10 – il rettore dell’Unical Nicola Leone, la prorettrice al Centro Residenziale Patrizia Piro, il prorettore alla Didattica Francesco Scarcello, la delegata all’Orientamento Angela Costabile e il delegato ai Tolc@casa Stefano Curcio.

Al termine, le aspiranti matricole potranno esplorare su Digit.or la sezione dedicata ai corsi di laurea e alle strutture. Qui sarà possibile consultare e scaricare brochure e materiali informativi e navigare tra le meeting room (videoconferenze) predisposte dai Dipartimenti, dai Servizi didattici, dal Centro residenziale, dall’Ufficio orientamento, dal Servizio studenti con disabilità, DSA e BES.

L’Open Day si concluderà alle 12 e 30.