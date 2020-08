Prosa e musica in arrivo al Teatro dei Ruderi di Cirella

CIRELLA (CS) – Riparte la stagione estiva dei Ruderi di Cirella (CS) con una programmazione artistica di altissimo livello con una varietà di spettacolo unica.

Prosa e musica protagoniste in una delle location più belle del sud Italia, il Teatro dei Ruderi di Cirella (CS).

La kermesse vedrà artisti di fama nazionale in scena a partire da giorno 11 agosto.

Quest’anno è stato nominato direttore artistico della struttura il Rendese Alfredo De Luca, già direttore artistico del Rende Teatro Festival e dell’Acri Summer Festival.

Programma

La stagione dei Ruderi inizierà l’11 agosto con Vinicio Capossela, evento organizzato da Ruggero Pegna, in uno spettacolo inedito intitolato “Pandemonium”, a seguire il 19 agosto sarà il turno di Renzo Arbore insieme all’Orchestra Italiana. Il 20 agostoparte la prima edizione della Rassegna dei Ruderi,organizzata dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca, con lo spettacolo dei record, Made in Sud in una edizione Speciale con i comici di punta del programma ossia Arteteca e Ditelo Voi. Il 21 agosto sarà il turno della commedia “Un Angelo per Custode” con l’esilarante Biagio Izzo, per poi terminare il 29 agosto con un mito del teatro e il cinema italiano, il grande Pierino, Alvaro Vitali in Pierino Show, tanto atteso anche l’evento di Miss Italia con la finale Regionale in programma giorno 22 agosto e l’evento del 5 settembre con il Gran Gala di Apertura del Festival del Peperoncino con il Piccante Show insieme a Grabriele Cirilli, evento targato come sempre dall’Accedemia Italiana del Peperoncino. Subito in vendita i biglietti su tutta la costa tirrenica, che come sempre avrà ampia scelta di spettacoli culturali. Appuntamento dunque fissato, in totale sicurezza, presso il Teatro dei Ruderi di Cirella (CS) per una stagione ricca di eventi.