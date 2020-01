Regionali, Franco Mundo apre nella sua Trebisacce la campagna elettorale

TREBISACCE (CS) – Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, è e candidato alle prossime elezioni regionali nella Lista “Io resto in Calabria”, a sostegno di Pippo Callipo.

«Ho scelto di mettere la mia esperienza, maturata prima come Consigliere provinciale e poi come Sindaco di Trebisacce, al servizio della nostra Calabria. Impegno, orgoglio e passione sono gli strumenti necessari per ridare dignità al nostro territorio, spesso dimenticato e abbandonato.

La Sibaritide, lo Ionio, il Pollino non sono terre di conquista, ma territori che hanno sviluppato una propria identità, esigenze e visioni, che vivono prospettive che non possono più essere frustrate o ignorate.

Ho scelto di sostenere Pippo Callipo perché è un uomo del fare, concreto, che vuole e può cambiare in meglio le dinamiche obsolete che stanno arrugginendo la bellezza della Calabria.Se il nostro territorio si unirà, compatto, forte, risoluto e deciso, io mi impegno ad essere la sua voce, la voce di tutti quei cittadini che vivono le difficoltà dovute ad una sanità dolente e immobile, all’assenza di infrastrutture, comprese quelle nautiche, e servizi, all’abbandono dei borghi che si stanno spopolando, e al turismo privo di una programmazione politica.Ridiamo una voce alla nostra terra, riconquistiamo ciò che c’è stato sottratto, facciamo sentire il peso elettorale di un territorio ricco di storia e cultura. Insieme possiamo cambiare la Calabria, insieme possiamo costruire una Calabria migliore». Domenica 05 Gennaio, alle ore 17.30, il candidato alla Regione Calabria, Franco Mundo, aprirà la campagna elettorale, al Miramare Palace Hotel di Trebisacce. Interverrà, insieme a sindaci e amministratori del territori e allo stesso Franco Mundo, anche Pippo Callipo, candidato a Presidente della Regione Calabria.