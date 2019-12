Regionali, presentate candidature presidenza e liste

CATANZARO – E’ fatta: sono stati presentati i candidati a presidente della Regione e le liste degli aspiranti consiglieri regionali in vista delle elezioni del 26 gennaio.

Come ormai noto, quattro sono gli aspiranti governatori:

Jole Santelli, sostenuta dal centrodestra con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Santelli presidente, Udc, Lega e Casa delle libertà); Pippo Callipo per il centrosinistra, con quattro liste (Pd, Io resto in Calabria, 10 idee per la Calabria e Democratici e progressisti); Francesco Aiello, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dalla lista “Calabria civica- Liberi di cambiare”, e Carlo Tansi, ex responsabile della Protezione civile regionale.

Il Partito della Rifondazione comunista ha reso noto che non parteciperà alle elezioni “in assenza – si afferma in una nota – di un’unità delle forze della sinistra”.