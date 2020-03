Accordo Lega Pro – Aic, attività di allenamento sospese

COSENZA – In conseguenza dell’emergenza legata al Coronavirus e dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Lega Pro, per la tutela della salute, ha raggiunto un accordo con l’Associazione Italiana Calciatori disponendo fino al 20 marzo la sospensione delle attività.

«Nel corso della sosta – ha spiegato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – non saranno consentite attività sportive ed anche di allenamento. Resta comunque ferma, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la durata della sosta». «Questo, inoltre, permettera’ ai tesserati – ha continuato Ghirelli – di beneficiare delle ferie previste dall’Accordo Collettivo loro applicabile, in ossequio alle disposizioni urgenti emanate dal Governo».

Nell’accordo sottoscritto da Lega Pro e AIC si legge che «resta ovviamente inteso che, atteso il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in tale periodo i tesserati interessati saranno chiamati ad osservare le restrizioni imposte dai DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020 anche in tema di spostamenti, che prevedono, tra l’altro: di evitare quelli in entrata e in uscita dal luogo di dimora o domicilio nel comune dove ha sede l’attività lavorativa ovvero dal differente luogo dove gli stessi effettivamente abitano, salvo le ipotesi legate a situazioni di necessità o motivi di salute; di rimanere nella propria abitazione, in caso di febbre superiore a 37,5 gradi, limitando al massimo i contatti sociali, nonché di contattare il proprio medico curante; di non uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus».