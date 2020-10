Pirossigeno città di Cosenza, finalmente parte il campionato

Dopo circa cinquanta giorni di preparazione precampionato, sabato si dà il via alla stagione di serie A2 di Futsal. Sono stati cinquanta giorni di lavoro meticoloso per mettere insieme tanti nuovi giocatori e formare una squadra.

Un lavoro da applausi per Rocco Bossio, il direttore sportivo, che ha dovuto fare “mercato” per consegnare a mister Leo Tuoto dodici giocatori di ottimo livello, e un lavoro da appalusi per Tuoto che nella fase precampionato ha dovuto, con la sua riconosciuta bravura, trasformare il lavoro di Bossio in una squadra, in un gruppo, in una famiglia.

La Pirossigeno inizia la stagione ufficiale in trasferta: a Messina. Una gara tosta in cui i Lupi dovranno cominciare a dare risposte alle attese. L’avvio è sempre complicato per una neo promossa e per di più con un organico molto rinnovato. Tutti disponibili per Messina, tranne Leonardo Del Ferraro che sconterà una giornata di squalifica.

C’è entusiasmo e voglia di fare nel gruppo, c’è fiducia in società. Messina sarà solo una tappa di quella che sarà una entusiasmante cavalcata in A2 per la Pirossigeno Città di Cosenza. Certo i risultati aiutano a mantenere alto il morale e siamo certi che non mancheranno. In settimana la squadra è stata ospite della seguitissima trasmissione di Al Lupo al Lupo, ideata e condotta da Fabio D’Ippolito. Una puntata interamente dedicata alla Pirossigeno Città di Cosenza che ha dato modo alla squadra di farsi conoscere anche sotto il profilo della simpatia. Non sono mancati gli apprezzamenti con i tanti messaggi che il conduttore ha ricevuto in diretta. Una bella esperienza volta a raccogliere simpatizzanti e tifosi, che non mancheranno di seguire la squadra della città nelle partite interne, anche se i posti che si possono occupare sono al momento solo un centinaio.