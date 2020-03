Decreto legge Emergenza Covid-19, due articoli a sostegno dello sport

COSENZA – Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto “Cura Italia”. Fra le misure indicate di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e per le imprese connesse all’emergenza del COVID-19, trovano spazio anche due articoli a sostegno dello sport italiano. In particolare si tratta dell’articolo 95, riguardante la sospensione dei canoni per il settore sportivo, e dell’articolo 96, sull’indennità dei collaboratori sportivi.

Scarica il Decreto-Legge