Fin Calabria, Alfredo Porcaro si candida per il terzo mandato da presidente

Sabato 12 Settembre, nell’hotel San Francesco di Rende, è in programma l’Assemblea Ordinaria 2020 per il rinnovo delle cariche in seno al Comitato Regionale Calabro per il Quadriennio Olimpico 2021/2024.

Si dovranno eleggere il nuovo Presidente e i nuovi Consiglieri che comporranno il Comitato Calabrese.

Dopo due mandati consecutivi al vertice, il presidente uscente Alfredo Porcaro, si ricandida, forte di una lunga esperienza, maturata da nuotatore, ancora in attività, poi come consigliere, prima di arrivare alla massima carica del nuoto calabrese. Una passione per questo sport nata quando da genitore accompagnava in piscina le figlie Marianna e Martina, valide nuotatrici, che fecero inevitabilmente da stimolo.

Otto anni di presidenza rappresentano un bel traguardo, otto anni in cui il Comitato Calabro è cresciuto molto.

«Sono stati otto anni entusiasmanti – sottolinea il Presidente Alfredo Porcaro –, sia sotto l’aspetto gestionale che sportivo. Ritengo che il Comitato da me presieduto sia riuscito a realizzare in gran parte tutti i programmi e i progetti e questo è stato possibile grazie soprattutto all’impegno delle società che si sono dimostrate collaborative e propositive». Un quadriennio caratterizzato nell’ultimo anno dal Coronavirus che ha colpito anche il nuoto. «E’ innegabile che nell’ultimo anno – osserva Alfredo Porcaro – la pandemia abbia creato notevoli difficoltà a livello mondiale in tutti i settori della vita e quindi anche nello sport, con gravi ripercussioni. Un evento che ha penalizzato l’attività del nostro Comitato e delle società. Nonostante tutto un minimo di attività è stata portata avanti con risultati importanti ottenuti dai nostri atleti in campo nazionale, questo è motivo di orgoglio per la Calabria. Sento il dovere e il piacere di ringraziare l’intero Consiglio che si è prodigato senza mai risparmiarsi, lavorando sempre col massimo impegno e la massima serietà».

Per Porcaro si tratta della terza candidatura:

«Essere rieletto per la terza volta consecutiva sarebbe una grandissima emozione e una grandissima soddisfazione, premierebbe il lavoro svolto da tutto il Comitato in questi lunghissimi anni e darebbe continuità proprio a quel lavoro intrapreso, perché abbiamo in mente programmi e progetti ambiziosi volti alla crescita sportiva della Calabria».