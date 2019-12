Franco Viola non è più il tecnico della ReggioMediterranea

REGGIO CALABRIA – «Il mister Franco Viola non è più l’allenatore della ReggioMediterranea, lo stesso in data odierna ha rassegnato le dimissioni dall’incarico», si legge nella breve nota stampa con cui si ufficiale la fine del rapporto tra il tecnico di Taurianova e il club reggino, attualmente seconda in classifica nel campionato di Eccellenza.

«La Società, ringraziando mister Viola per il suo impegno e la sua professionalità – conclude il club -, augura allo stesso le migliori fortune calcistiche e personali».