Il Giro d’Italia è in Calabria. Oggi arrivo a Camigliatello Silano

COSENZA – Il Giro d’Italia 2020 oggi e domani in Calabria. E’ in corso infatti la quinta tappa del 103esimo Giro Rosa con partenza a Mileto e arrivo a Camigliatello Silano, passando per Catanzaro Lido – Catanzaro, Tiriolo, Cosenza e Valico di Montescuro.

Un percorso impegnativo di 225 Km e senza un metro di pianura, adattissimo alle fughe ma che potrebbe far muovere anche gli uomini di classifica. In questo Giro che regala scintille e spettacolo ad ogni tappa, anche oggi ci si può aspettare di tutto.

E domani partenza ancora in Calabria per la tappa Castrovillari – Matera (188 km).

L’altimetria della tappa odierna (dal sito del Giro d’Italia 2020)

Segui il live della tappa qui.