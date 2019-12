Il Natale sottorete della Volley Cosenza

COSENZA – Si è tenuta al Palaferraro di Cosenza la settima edizione di “Natale Sottorete” organizzato dalla Volley Cosenza per le giovanissime atlete della Scuola di Pallavolo della Volley Cosenza.

E’ stato il primo raduno dopo l’assegnazione da parte della Fipav Nazionale alla Scuola di Pallavolo della Volley Cosenza del “certificato di qualità” che viene assegnato per il meritorio lavoro e per i risultati raggiunti nei settori giovanili nonché l’inserimento nel progetto “Talento & Territorio – L’Italia siete Voi”, riservato ai migliori vivai della pallavolo.

Come ogni evento non poteva mancare in apertura l’Inno d’Italia, per ricordare anche a Natale che un grande paese si costruisce con i giovani che sono la speranza di un futuro migliore. “Investire sui giovani con la fiducia di un futuro migliore” è stato il motto della bellissima serata ma anche del grande lavoro che la Volley Cosenza persegue nei settori giovanili.

Centinaia di ragazze accompagnate dalle famiglie si sono cimentate in gare di Volley S3 sapientemente seguite dallo staff tecnico della società rossoblu. Alla vigilia di Natale è stato un momento per un grande abbraccio collettivo per augurare a tutti felicità, fortuna e successi.

A tutte le partecipanti la società del presidente Filippelli ha regalato la t-shirt ufficiale della società e tanti altri doni.

La straordinaria serata prenatalizia si è chiusa sugli spalti con abbracci e festeggiamenti di atlete e famiglie, con l’assaggio di tante leccornie che i genitori hanno contribuito ad allestire.