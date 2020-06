Il San Luca smentisce l’arrivo di Franceschini, fiducia incondizionata a De Angelis

SAN LUCA (RC) – «L’ASD San Luca nella persona del Presidente Francesco Giampaolo, in merito alle notizie pubblicate nella giornata odierna dalla testata StadioRadio.it smentisce qualsiasi tipo di contatto con il tecnico Franceschini Ivan, ribadendo la fiducia incondizionata all’allenatore della prima squadra Stefano De Angelis, autore della vittoria del campionato di Eccellenza, con il quale si è legati contrattualmente fino al 30 giugno 2020». È quanto si legge sul comunicato ufficiale del San Luca calcio sul futuro della panchina giallorosa.

Situazione societaria

«L’ASD San Luca, inoltre – prosegue la nota -, comunica che in data odierna i dirigenti hanno rimesso i loro rispettivi mandati, come concordato all’inizio della stagione sportiva. Pertanto, il Presidente Francesco Giampaolo e il Vice-Presidente Paolo Giorgi in quanto rappresentanti legali del Club, saranno le uniche figure a mantenere le rispettive cariche. Nelle prossime settimane verrà delineato il nuovo organigramma societario valido per la stagione sportiva 2020-2021».