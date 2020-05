Manifesto dello sport calabrese, le richieste del Coni Calabria alla Regione

COSENZA – Nel periodo di emergenza cui siamo sottoposti e nelle misure di ristrettezza legate a tutti gli ambiti di natura produttiva, sociale, relazionale anche il mondo dello sport calabrese continua a lottare per la sopravvivenza.

«Sarebbe inconcepibile – si legge nelle premesse del Manifesto sportivo del Coni Calabria, sottoscritto dalla Giunta regionale del Comitato regionale per una rinascita culturale ed economica dello sport calabrese – chiudere gli occhi e far finta di nulla, lasciare perire, in agonia, l’intero tessuto sociale sportivo della Calabria, che ha dato tanto alla nostra terra, sia sotto il profilo agonistico, sia sotto il profilo sociale, sia sul versante economico».

«Abbiamo apprezzato – prosegue la nota -, in occasione della seduta del Consiglio regionale della Calabria dedicata al bilancio, l’attenzione della Politica al nostro mondo e il tentativo di tutelare lo sport della nostra terra.

Ma tutto si è fermato alle buone intenzioni. Di fatto, nel bilancio della Regione Calabria non è stato stanziato un solo euro a favore dello sport».

Dopo questa premesse, è stato ribadito che «il Coni Calabria in tutte le sue articolazioni stigmatizza inoltre il sapore propagandistico di alcune proposte che, nella migliore delle ipotesi, avevano come fine il finanziamento a pioggia, di natura clientelare, di società o gruppi di società, scavalcando Comitato Olimpico e Federazioni sportive. Non è di mancette che ha bisogno lo Sport calabrese.Lo Sport calabrese, semmai, ha bisogno di una rivoluzione culturale da parte della Politica. E di un investimento serio, congruo, trasparente e concertato con il Coni di risorse da mettere a disposizione della vigente Legge regionale, sulla scorta di virtuosi modelli già avviati in altre regioni, come la vicina Sicilia.

Per analizzare criticità e problemi e per individuare possibili soluzioni, si è concluso, pochi giorni fa, il ciclo di audizioni avviato dal C.R. CONI Calabria, su iniziativa del Presidente regionale Maurizio Condipodero, e diretto a tutte le realtà sportive del nostro territorio tra cui: FSA, DSA ed EPS.

Sono stati, infatti, coinvolti tutti i presidenti regionali attraverso delle videoconferenze on line, ai quali è stato chiesto di mostrare, attraverso un format ideato dalla Giunta Regionale del CONI Calabria, quali fossero le reali problematiche di natura generale, specifiche per la disciplina, in riferimento all’impiantistica e con un focus economico sui contraccolpi legati ai tesseramenti e alla vita stessa delle società sportive affiliate».

Di seguito, alcune delle principali proposte emerse dal ciclo di audizioni.