“Muriamolo”, la Tonno Callipo lancia sui social contest per disegnatori

VIBO VALENTIA – Da Casa Tonno Callipo una nuova divertente iniziativa in tempo di astinenza dallo sport.

«Qualche giorno fa – raccontano i giallorossi – abbiamo lanciato il nostro messaggio di unione e resistenza nella lotta al Coronavirus. Lo abbiamo fatto attraverso un’illustrazione a colori, volendo affidarci alla potenza comunicativa dell’immagine: arriva a tutti e può essere molto veloce, parla un linguaggio trasversale e arriva subito al cuore e al cervello. Così è stato. Il riscontro che abbiamo ottenuto è a dir poco sorprendente. Abbiamo da subito percepito che quelle figure colorate erano state più “eloquenti” di mille parole. Ci siamo sentiti una squadra con le tante persone che, da ogni parte d’Italia, hanno risposto positivamente al nostro invito di rimanere a casa con l’obiettivo comune di fermare il contagio del Covid-19. Molti ci hanno scritto, hanno apprezzato l’idea, l’hanno accolta con entusiasmo e fatta propria. E non abbiamo catturato l’attenzione solo di persone provenienti dal mondo dello sport e della pallavolo. Siamo riusciti a suscitare l’interesse di un pubblico eterogeneo che si è dimostrato sensibile e partecipe. Ma è successo di più. Qualcuno ha sfoderato la sua matita e ha realizzato per noi la sua versione dell’azione di muro con cui abbiamo metaforicamente chiesto a tutti di respingere l’attacco dell’avversario Coronavirus. Così ha fatto, ad esempio, l’illustratrice polacca specializzata nel volley Patrycja Krankowska (su Instagram Bigeyes drawer). Al suo originale disegno abbiamo voluto dedicare la pubblicazione odierna facendo strada ad una serie di altre “uscite”. (In foto l’illustrazione dell’artista Patrycja Krankowska)».

E così «sulla scia delle belle emozioni che questa esperienza ci ha regalato, difatti, è nata l’idea di dare spazio anche ad altre illustrazioni a tema. Artisti e disegnatori che vorranno partecipare potranno fare sfoggio della propria creatività e talento con l’unico limite di dover realizzare un’opera che sia rispettosa del nostro concept. Selezioneremo e pubblicheremo sui nostri canali social i disegni più originali accompagnati dalla firma dell’autore».

Per partecipare basta inviare il tuo disegno all’indirizzo email pallavolo@callipogroup.com con una breve descrizione della tecnica usata.