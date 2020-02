VIBO VALENTIA – La gara tra Vibonese e Viterbese ha proposto al “Luigi Razza” cinque reti. Un match vinto dai calabresi che hanno però sofferto la doppia rimonta della compagine laziale. I ragazzi di mister Giacomo Modica battono gli avversari con il punteggio di 3-2. Un sorriso, sponda rossoblù, che giunge dopo il pari di Picerno.

Vibonese avanti, Viterbese in 10

La Vibonese conquista la vittoria che mancava da oltre due mesi. Il match parte con il solito periodo di studio da parte di entrambe le formazioni. I padroni di casa attaccano sin da subito e trovano la via della rete. Al minuto 10 palla filtrante di Redolfi per Bernardotto e sfera che supera il portiere avversario.

I laziali non stanno a guardare e tentano subito il pari: al minuto 22 conclusione di Molinaro parata da Mengoni. La Viterbese perde un uomo per fallo in area di rigore: rosso per Baschirotto e calcio di rigore realizzato da Bubas. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio della Vibonese e la superiorità numerica in campo.

Doppia rimonta laziale, poi ci pensa Emmausso

La seconda frazione di gioco, invece, vede la Viterbese rientrare in campo con maggiore convinzione. Negro riapre la partita realizzando l’1-2. Dopo 120 secondi dalla rete ospite arriva il 2-2 firmato da Tounkara abile nel realizzare una mezza rovesciata.

La partita viene ribaltata nel giro di pochi minuti ed è ora che arriva il momento di paura per la Vibonese. Ma è al 42’ che Emmausso si inventa una giocata calciando in bello stile una punizione dal limite: fa festa il tifo rossoblù.

I prossimi avversari

La Vibonese giocherà con la Casertana domenica 23 febbraio alle ore 17,30. Per la Viterbese scontro domenicale casalingo: l’avversario di turno sarà il Potenza alle ore 15.