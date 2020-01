Rende-Vibonese, Rigoli sprona i suoi: «Il lavoro è la ricetta migliore per tirarci fuori»

RENDE – Alla vigilia del derby contro la Vibonese, che si giocherà domani alle 20,45, in casa Rende Calcio è il giorno del nuovo tecnico, Pino Rigoli. «Io e il mio staff intendiamo ripagare la fiducia di presidente e società per venire fuori da questa situazione difficile. Cercheremo di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza», ha esordito l’’allenatore nella conferenza stampa di presentazione.

Rigoli, dopo essersi dichiarato contento di essere approdato in Calabria, ha quindi analizzato il momento che sta vivendo la sua squadra e del tipo di campionato che si aspetta in questo girone di ritorno.

«Dobbiamo concentrarci sulla classifica attuale che è deficitaria. C’è tanto da lavorare e da fare, ma non perchè fino a questo momento questa squadra non lo abbia fatto, ma perchè adesso c’è da assimilare le idee mie e del mio staff per cercare di raggiungere l’obiettivo, misurando dosi e tempi». «Ho trovato una squadra che fin dal primo momento mi ha dato piena disponibilità – ha proseguito il tecnico -. Certo non sarà facile ma sono convinto che con questa propensione al lavoro possiamo giocarci ancora delle chance importanti. Abbiamo buone qualità e possiamo venire fuori da questo momento negativo».

Sulla Vibonese, il mercato e il futuro

Rigoli ha poi presentato il derby di domani sera con la Vibonese: «E’ una società importante e una squadra ben organizzata con giocatori d’esperienza. Non sarà una partita semplice sotto tutti i punti di vista ma noi ce la giocheremo per portare a casa il risultato». Infine, il Rende potrà dire la propria nel mercato di riparazione per raddrizzare la rotta? «Con la società ci stiamo confrontando per vedere cosa può offrire il mercato di gennaio. Dobbiamo cercare di centrare quello che ci manca. Con la squadra sono stato chiaro: qui siamo tutti in discussione, io per primo».