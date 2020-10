La Vibonese punita da un rigore: con la Virtus Francavilla è 2-2

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Pareggio in terra pugliese per la Vibonese contro la Virtus Francavilla dell’ex tecnico del Rende Bruno Trocini. Una gara che lascia un pizzico di amarezza alla compagine rossoblù (foto copertina sito ufficiale della Virtus Francavilla).

Il primo tempo tra Virtus Francavilla e Vibonese

Dopo la fase iniziale di studio la gara non decolla del tutto e così per il gol serviranno diversi minuti di gioco. Al 37’ infatti a segnare è la Vibonese grazie alla marcatura di Berardi. La prima frazione di gioco si chiude con gli ospiti in vantaggio.

Gara che termina in parità

La Virtus Francavilla nel secondo tempo raggiunge il pari con Castorani che al 10’ segna l’1-1 grazie ad un preciso colpo di testa. I calabresi con Plescia trovano di nuovo il gol al 20’ per la gioia della panchina. Quando la Vibonese inizia a gustare il successo arriva un calcio di rigore segnato da Vazquez per il definitivo 2-2.

Prossimo turno

La Vibonese giocherà al “Luigi Razza” il derby contro il Catanzaro: fischio d’iniziato fissato per domenica 11 ottobre alle ore 15. La Virtus Francavilla, invece, farà visita alla Juve Stabia.