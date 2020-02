CASERTA – La Vibonese vince in rimonta e riesce a far sua la partita contro la Casertana. I calciatori allenati da Giacomo Modica rientrano in Calabria con un successo dopo la vittoria raggiunta nel finale ai danni della Viterbese. Una magia di Emmausso da calcio piazzato ha permesso di vincere la scorsa settimana davanti al pubblico rossoblù.

Castaldo, avanti la Casertana contro la Vibonese

Durante la prima frazione, soprattutto nei primi 30 minuti di gioco, non si segnalano particolari azioni offensive. La gara si sblocca grazie al calcio di rigore realizzato da Castaldo: fanno festa i tifosi sugli spalti e i calciatori in campo.

Partita ribaltata

Le sostituzioni in casa Vibonese portano i risultati tanto sperati. Un tiro preciso di Redolfi permette ai calabresi di riaprire la gara. Ed è con Battista che infatti si completa la rimonta. In casa Casertana la situazione non è delle migliori visto che il torneo stenta a decollare mentre per i calabresi si tratta del secondo successo consecutivo.

I prossimi avversari

La Vibonese giocherà al “Razza” contro la Virtus Francavilla mercoledì 26 febbraio a partire dalle ore 16,30. La Casertana, invece, affronterà la Sicula Leonzio nel turno infrasettimanale in terra di Sicilia: fischio d’inizio fissato alle ore 15.