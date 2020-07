Vigor Lamezia, il nuovo allenatore è Massimo Morgia

LAMEZIA TERME (CZ) – Massimo Morgia è il nuovo allenatore della Vigor Lamezia. L’annuncio è arrivato oggi dal presidente Felice Saladini.

Il profilo di Morgia

Trent’anni di esperienza e militanza in categorie importanti, tra serie D e C, con una B sfiorata con il Palermo. Tante le squadre in cui il tecnico ha lavorato, tra le più importanti: Palermo, Catanzaro, Siena, Pistoiese, Padova, Foggia, Nocerina.

Oltre alla guida della Vigor Lamezia si occuperà anche del settore giovanile.

«Ho scelto Morgia – ha dichiarato il presidente Saladini – per la straordinaria competenza tecnica e perché con lui ho condiviso un progetto focalizzato sui giovani. I nostri ragazzi che desiderano giocare a calcio hanno ora un’occasione d’oro, una guida esperta e competente per crescere, imparare e sognare».