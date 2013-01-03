ROSSANO (Cs) – Si disputerà domani, venerdì 4, il 1° Trofeo Icq-Ecoross Rossano Under 14 Maschile presso il Palazzetto F. Ccalabrò in Viale S.Angelo. Al triangolare parteciperanno la Volley Lauria, Futura Lamezia e Icq-Ecoross Rossano.

Il trofeo è organizzato in collaborazione con il comitato Provinciale FIPAV di Cosenza.

Si inizierà la mattina alle ore 11.00 con la gara tra le squadre Lauria e Lamezia. Nel pomeriggio alle ore 16.00 l’Icq-Ecoross Rossano affronterà la perdente della gara giocata la mattina ed a seguire incontrerà la vincente.

A fine giornata ci sarà la premiazione dei ragazzi rossanesi allenati da Giacomo Bozzo e Antonio Godino che, lo scorso sabato 22 dicembre, si sono classificati al 1° posto nel “TROFEO GIEFFE” in categoria Under 14 organizzato a Lauria ed attualmente in Campionato sono al 1° posto in classifica a punteggio pieno.