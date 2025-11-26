25 novembre: la giornata che deve parlare agli uomini

Non serve proteggere le donne: serve trasformare gli uomini. Solo così la violenza smetterà di essere tollerata, giustificata, tramandata. Perché la violenza non è un destino, ma una scelta culturale da demolire.

L’ombra che non vediamo: le donne impedite a scendere in piazza

Ogni anno, il 25 novembre, celebriamo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le piazze si colorano, le voci si intrecciano, le mani sorreggono striscioni che sembrano più pesanti della carta su cui sono scritti.

Eppure, c’è un’altra scena, meno raccontata, più cruda: molte donne non possono nemmeno scendere in piazza per gridare il proprio “basta”, perché il loro uomo non vuole.

Non vogliono che lei esca.

Non vogliono che ascolti.

Non vogliono che impari.

Non vogliono che parli.

Così, mentre fuori si celebra il coraggio, dentro le case qualcuna resta seduta, in silenzio, prigioniera di un perimetro che non ha tracciato. Un silenzio imposto, invisibile, eppure assordante. Un silenzio che pesa su tutte noi, perché dove una donna non può parlare, nessuna è veramente libera.

Perché questa giornata non deve più parlare alle donne, ma agli uomini

Da decenni il 25 novembre si ripete come un rituale: manifesti, slogan, minuti di silenzio, petali rossi, panchine dipinte. È importante ricordare le vittime. È doveroso onorare la loro assenza.

Ma è inutile se continuiamo a rivolgerci sempre alle stesse persone: alle donne.

La verità è semplice non sono le donne a dover imparare a salvarsi, sono gli uomini a dover imparare a non uccidere.

Eppure, quante campagne continuano a ripetere: “Non restare sola”, “Denuncia”, “Allontanati”, “Rivolgiti ai centri antiviolenza”.

Parole corrette, certo. Ma rivolte sempre a chi già porta il peso.

Una prevenzione che parla solo a chi subisce è una prevenzione inefficace e ingiusta.

Una comunicazione autentica dovrebbe parlare agli uomini con la stessa chiarezza con cui oggi chiediamo alle donne di proteggersi:

– Il controllo non è amore: è dominio.

– Il geloso non è romantico: è pericoloso.

– La rabbia non è un destino: è un alibi che puoi smettere di usare.

– La tua fragilità emotiva non giustifica il terrore che incuti.

Le iniziative del 25 novembre: ciò che funziona, ciò che stanca, ciò che va cambiato

Ciò che funziona:

– Le piazze che si riempiono, anno dopo anno, di ragazze e ragazzi che non accettano più il silenzio.

– Le scuole che iniziano ad affrontare l’educazione affettiva e il consenso.

– Gli uomini che finalmente dicono “io ci sono, io cambio”.

– Le case delle donne, i centri antiviolenza, le volontarie che ogni giorno salvano vite nell’ombra.

Ciò che andrebbe modificato:

– Le istituzioni presenti solo oggi, e assenti per il resto dell’anno.

– Le campagne che mostrano donne tumefatte invece di uomini violenti, come se la ferita fosse più importante della mano che l’ha inflitta.

– I media che continuano a parlare di “raptus”, “troppo amore”, “tragedia familiare”.

– Gli eventi chiusi tra donne, senza coinvolgere gli uomini, destinatari principali della prevenzione.

La violenza maschile non si sradica creando bolle rosa di consapevolezza. Si sradica entrando nel cuore del patriarcato, dove quella violenza nasce, cresce e si tramanda.

Ciò che dobbiamo evitare

– Evitare la retorica del “non tutti gli uomini”: è un diversivo che sposta il problema, non lo risolve.

– Evitare di dipingere gli assassini come fragili travolti dalle emozioni: è una narrazione che assolve, non spiega.

– Evitare il paternalismo verso le donne, come se fossero ingenue e non vittime di un sistema.

– Evitare di relegare la violenza a mera cronaca nera: la violenza è politica, culturale, strutturale.

Ciò che possiamo migliorare

– Una comunicazione rivolta agli uomini, esplicita, senza timidezze.

– Uomini che parlano ad altri uomini: “Basta. È ora di cambiare.”

– Una narrazione della violenza come scelta, non come fatalità.

– Un’educazione che insegni agli adolescenti che il corpo di una ragazza non è un trofeo né una proprietà.

– Programmi di rieducazione per chi ha già commesso violenza: punire non basta, bisogna trasformare.

Se il 25 novembre lo guardassimo con gli occhi di Simone de Beauvoir “Il più grande pericolo per una donna è crescere in un mondo che la considera inferiore.”

Oggi, de Beauvoir aggiungerebbe che il vero pericolo è un mondo che ancora chiede alle donne protezione invece che rispetto.

Direbbe che nessuna donna è libera se un’altra è imprigionata nella sua casa.

Direbbe che ogni uomo ha il dovere morale di interrogarsi sulle radici del proprio potere.

Direbbe che la violenza è un prodotto culturale, e proprio per questo può — deve — essere demolita.

Un giorno non basta. Ma può cambiare tutto, se parliamo alle persone giuste

Il 25 novembre deve diventare l’inizio di un linguaggio nuovo.

Un linguaggio che smetta di affidare alle donne la responsabilità di salvarsi.

Un linguaggio che guardi gli uomini negli occhi e pronunci la sola verità capace di fermare la violenza: “La violenza passa da voi. E da voi può finire.”

Non è un’accusa.

È un invito al coraggio.

È un nuovo patto civile.

L’unica strada per immaginare un tempo — finalmente — in cui il 25 novembre non servirà più.