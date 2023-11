Cosenza, parte dal Telesio avvocatura e scuola insieme contro ‘violenza e femminicidio’

“Violenza e femminicidio”, come contrastare la violenza di genere. Questo il tema del convegno promosso nell’ambito del progetto #generazionePari dai Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d’Italia, ospitato nella Biblioteca del Telesio in occasione oggi della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“La funzione sociale dell’Avvocatura è senza dubbio quella di contribuire a riaffermare diritti fondamentali e difenderli. La Scuola dal canto suo rappresenta uno degli spazi deputati alla formazione del senso civico, all’ascolto delle ragazze e dei ragazzi e alla costruzione di buone prassi di intervento”; con queste parole Maria Gagliardi, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Cosenza spiega lo spirito con il quale nasce #generazionePari. “Un progetto -ha proseguito l’avvocata Gagliardi- che si propone di offrire gli strumenti di conoscenza e supporto per intervenire in un’ottica di prevenzione primaria per il contrasto contro ogni forma di violenza”.

La prospettiva è dunque quella di collaborare con le Istituzioni Scolastiche, mettendo a disposizione le competenze tecniche necessarie per ideare e realizzare percorsi formativi efficaci.

Il CPO di Cosenza ha scelto il Liceo Classico Telesio per iniziare questo percorso che stamane vedrà la proiezione di un video e la lettura di brani sul tema, ma soprattutto una proficua discussione tra studenti ed esperti di diritto e questioni di genere.

In questo momento storico segnato dall’incremento del numero delle vittime di violenza, specie tra i giovani, questo progetto si connota per la sua grande valenza educativa.