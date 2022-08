Covid in Calabria: casi di nuovo in crescita e 4 decessi. Ricoveri in calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.517.000 (+9.694).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 499.986 (+2.593) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.164 (72 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78.020 (77.663 guariti, 357 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50.183 (108 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50.072 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91179 (89968 guariti, 1211 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.751 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.723 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46.673 (46.423 guariti, 250 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.824 (78 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.746 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 165.178 (164354 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.316 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.752 (41.575 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 495 nuovi soggetti positivi di cui 20 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 553 nuovi soggetti positivi di cui 39 fuori regione. Dei 4 decessi comunicati oggi, 1 è avvenuto il 31/07/2022 in Pronto Soccorso AO Cosenza.

BOLLETTINO 2 AGOSTO 2022

Tamponi effettuati 3.517.000 (+9.694). Tasso di positività: 26,75%

Casi Totali: 499.986 (+2.593)

Catanzaro 83.184 (+475)

Cosenza 141.362 (+872)

Crotone 49.424 (+279)

Reggio Calabria 177.002 (+809)

Vibo Valentia 44.068 (+99)

Altra Regione o Stato Estero 4.946 (+59)

Guariti: 422.629 (+2.662)

Catanzaro 77.663 (+859)

Cosenza 89.968 (+202)

Crotone 46.423 (+262)

Reggio Calabria 164.354 (+976)

Vibo Valentia 41.575 (+325)

Altra Regione o Stato Estero 2.646 (+38)

Deceduti: 2.833 (+4)

Catanzaro 357 (0)

Cosenza 1.211 (+3)

Crotone 250 (0)

Reggio Calabria 824 (0)

Vibo Valentia 177 (0)

Altra Regione o Stato Estero 14 (+1)

Attualmente Positivi: 74.524 (-73)

Catanzaro 5.164 (-384)

Cosenza 50.183 (+667)

Crotone 2.751 (+17)

Reggio Calabria 11.824 (-167)

Vibo Valentia 2.316 (-226)

Altra Regione o Stato Estero 2.286 (+20)

– In Isolamento: 74.202 (-60)

Catanzaro 5.083 (-383)

Cosenza 50.072 (+675)

Crotone 2.723 (+15)

Reggio Calabria 11.746 (-162)

Vibo Valentia 2.298 (-225)

Altra Regione o Stato Estero 2.280 (+20)

– In Reparto: 308 (-12)

Catanzaro 72 (-1)

Cosenza 108 (-8)

Crotone 28 (+2)

Reggio Calabria 78 (-4)

Vibo Valentia 18 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 4 (0)

– In Rianimazione: 14 (-1)

Catanzaro 9 (0)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)