Open day in Questura: apertura straordinaria degli uffici Passaporti a Cosenza e provincia

COSENZA – Si comunica che nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, si terrà un c.d. “OPEN DAY” presso gli Uffici Passaporti della Questura di Cosenza e dei Commissariati Distaccati di PS di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari. L’evento è riservato a tutti i richiedenti il rilascio del passaporto che siano già prenotati sull’agenda elettronica “passaporti online” qualsiasi sia la data del relativo appuntamento.

Si precisa che in quell’occasione si procederà esclusivamente all’acquisizione della domanda che verrà poi trattata successivamente nel più breve tempo possibile. L’accesso sarà consentito solo ad un numero massimo di sessanta persone per la Questura di Cosenza e, rispettivamente, di quaranta persone ciascuno per i Commissariati Distaccati.