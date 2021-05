Scuole plastic free, club Rotary donano due depuratori al Telesio di Cosenza

COSENZA – Sabato 22 maggio il Rotary “E-Club Calabria International” e il Rotary Club “Cosenza Telesio” hanno consegnato due depuratori dell’acqua presso il liceo classico B. Telesio di Cosenza, iniziando ufficialmente il tragitto verso la creazione di una Regione Calabria “plastic free”, un percorso che proseguirà negli anni a venire.

«La plastica sta diventando -spiegano i promotori dell’iniziativa – un serio problema per il nostro pianeta, notorio è l’impatto sui mari e sulla fauna ittica, bloccando anche le attività di riciclaggio per l’eccessiva produzione a discapito dell’insufficiente impiantistica. La plastica usa e getta inoltre consuma, in qualsiasi caso, risorse naturale impattando anche sulla produzione di CO2, e per questo non abbiamo alternative all’eliminazione totale della cultura dell’usa e getta ma per farlo dobbiamo partire dalla semplice riduzione dei rifiuti plastici».

Così: «Come Rotary “E-Club Calabria International” e Rotary Club “Cosenza Telesio” abbiamo iniziato, con il supporto dell’azienda “Aurora d’Agostino” e il Liceo Classico “B. Telesio di Cosenza”, un percorso di costruzione di una Regione Calabria “plastic free”. Siamo partiti dalle scuole perché solo gli studenti, da sempre attenti nella storia all’esigenze sociali, possono garantire l’effetto culturale moltiplicatore che tutti quanti noi ci auguriamo. Serve una scintilla che parta dal basso per rivoluzionare il sistema di produzione e di consumo e come Rotary Clubs vogliamo farci umilmente protagonisti accendendo gli animi della nostra coscienza civica». «Non abbiamo nessuna intenzione di sostituirci alle istituzioni con le quali siamo pronti a collaborare mettendo a disposizione i nostri strumenti culturali e la nostra esperienza».