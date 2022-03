Termovalorizzatore Porto di Gioia Tauro, c’è l’avviso pubblico esplorativo

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all’individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di gioia tauro comprensiva della gestione”.

La scadenza della manifestazione d’interesse è fissata per il 30 maggio 2022.

L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?3952.