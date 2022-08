I benefici del CBD contro ansia e stress

L’acronimo CBD sta per cannabidiolo, uno dei costituenti della canapa. Infatti, è il secondo elemento più abbondante nella cannabis, dopo il THC, ovvero il tetraidrocannabinolo. Tuttavia, si differenzia da quest’ultimo in quanto non è psicoattivo e non ha quindi l’effetto di “sballare” la nostra mente. Infatti, il cannabidiolo dovrebbe legarsi ai recettori CB2 presenti sui linfociti T, che sono agenti del nostro sistema immunitario, e quindi avere ottime proprietà antinfiammatorie. Dal momento che non ha effetti psicoattivi, il CBD è ormai legalizzato in quasi tutti i Paesi e ci sono molti studi scientifici che ne supportano l’utilizzo per il benessere della persona. Per saperne di più sull’utilizzo di tale sostanza e sulla sua regolamentazione nel nostro Paese, clicca qui .

Dopo aver rimosso la componente di THC, vengono immessi sul mercato vari tipi di prodotti derivati ​​in genere da diverse varietà di cannabis. I formati più famosi sono quattro: l’olio di CBD, ottenuto diluendo in olio un estratto di CBD dalle differenti concentrazioni; i cristalli di CBD, ovvero la forma più pura di cannabidiolo; gli e-liquid a base di CBD da utilizzare per le sigarette elettroniche; infine, ci sono molti prodotti topici, soprattutto in ambito cosmetico, che contengono CBD come ingrediente attivo. Inoltre, si possono trovare anche cibi a base di CBD.

CBD: come utilizzarlo per combattere ansia e stress

Sono numerosi gli studi a favore dell’uso terapeutico del CBD. Il cannabidiolo ha proprietà antiinfiammatorie, sia a livello generale sull’organismo che a livello locale, topico; e antidolorifiche, avendo effetto anche sui dolori cronici dell’artrosi, ma anche su situazioni temporanee come mal di testa e mal di schiena. Oltre a ciò, è anche un importante antiemetico, antisettico e anticonvulsivante.

I suoi effetti più conosciuti e vantaggiosi, però, si riscontrano a livello di problematiche emotive come l’ansia, lo stress e la depressione. Si tratta di un ottimo alleato naturale, senza controindicazioni e che non causa dipendenza e assuefazione. Agendo sul sistema endocannabinoide umano, il CBD aiuta a regolare i normali cicli fisiologici che riguardano il sonno, le emozioni e l’umore. A causa dello stile di vita o di alcune situazioni vissute in passato, è possibile sperimentare stati di ansia e stress, che possono essere trattati con prodotti a base di CBD.

La Washington State University di Pullman ha redatto uno studio su un campione di circa 1400 persone che presentavano disturbi di ansia, stress e depressione. Dopo aver somministrato loro cannabis ad alto contenuto di CBD e basso in THC è stato proposto un questionario di domande tramite il quale valutare i risultati. Si è verificato che la riduzione della depressione è stata intorno al 50%, mentre l’ansia e lo stress sono diminuiti del 58%. Anche l’Università di San Paolo ha studiato questo aspetto, somministrando 300 mg di CBD mezz’ora prima di registrare test. Si sono rilevati gli stessi effetti, anche perché il cannabidiolo non crea squilibri sul normale ciclo sonno-veglia.

CBD per ansia e stress: effetti collaterali e dove acquistarla

Abbiamo quindi visto che l’uso di CBD ha effetti positivi sul trattamento di ansia, stress e depressione, supportato da numerosi studi scientifici. Nonostante ciò, però, qualcuno ha manifestato il timore che l’utilizzo di questo genere di prodotti possa acuire questi sintomi. Negli Stati Uniti è stato allora condotto un sondaggio piuttosto incoraggiante su questa tematica. Il 71% dei partecipanti ha dichiarato di aver riportato solamente effetti positivi e nessun effetto collaterale. Il 6% ha riferito di aver avvertito qualche fastidio alla gola, mentre il 5% aveva avuto il timore di avere problemi con la legge, pur consumando un principio attivo del tutto legale.

Qualche attenzione va solo tenuta con i soggetti che soffrono di psicosi, perché, in questo caso, i sintomi potrebbero essere aumentati. Il dosaggio da utilizzare varia in base al sesso, al peso e al metabolismo. Uno studio ha verificato che la dose che ha dato i risultati migliori è quella da 300 mg, ma bisogna sempre valutare caso per caso rivolgendosi al proprio medico curante.