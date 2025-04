Acri, Circolo “Il Ritrovo”: 30 anni di racconto comunitario

Da tre decadi è un piccolo, grande, punto di riferimento per la sua comunità.

Siamo a Pertina, piccolo borgo di – dalle ultime rilevazioni note – quasi 300 anime nel Comune di Acri e a circa 900 metri slm. In questo luogo, dove la routine quotidiana è scandita da poche chiacchiere fra vicini (che si considerano parenti) e dall’incidere lento delle stagioni, capita che le occasioni ricreative (e di unione e riunione) siano quelle del circolo ricreativo “Il Ritrovo”, fra i più longevi di quelli in ambito ARCI del territorio, di cui è veterano presidente Salvatore Fabbricatore.

La sede (sita in contrada Pertina n.154), che in passato ha ospitato prima la locale scuola d’infanzia e primaria (prima del trasferimento – accorpamento nella vicina Serralonga nel 1995) e il seggio elettorale, e che è attigua ad una cappella, è stata negli anni sede di concorsi, mostre, convegni e attività culturali. Un luogo che racconta quindi a pieno diritto la storia comunitaria di questa frazione.

Oggi i soci organizzano annualmente la tradizionale “Festa degli Amici”, in programma nel mese di agosto, mentre dallo scorso anno sono già stati realizzati diversi viaggi dal carattere culturale e soprattutto di riscoperta delle bellezze turistiche e paesaggistiche della nostra Calabria sotto il coordinamento del socio Mario Sposato. Il prossimo è in programma per domenica 6 aprile. L’ itinerario, alla scoperta della Magna Grecia crotonese, si snoda da Santa Severina a Le Castella, passando per il Parco Nazionale di Crotone e quello Archeologico di Capocolonna.

Intanto con l’avvicinarsi del trentesimo anniversario, che verra celebrato il prossimo 30 settembre, il Direttivo dell’associazione promette sorprese.

Di A. Morr.