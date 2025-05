“AttivaMenteDonna: la cultura che dà voce e forza alle donne”

Sta riscuotendo notevole successo l’iniziativa di Ida Andreoli, AttivaMenteDonna, un progetto culturale e sociale che promuove la crescita e la consapevolezza femminile.

Nato da un’idea di Ida Andreoli, AttivaMenteDonna si sta affermando come un punto di riferimento per donne di ogni età e provenienza professionale. Si tratta di un progetto culturale e sociale ideato per favorire il confronto, la formazione e la solidarietà femminile, con l’obiettivo di combattere la disparità di genere, il divario salariale e ogni forma di violenza contro le donne — fisica, psicologica ed economica.

La fondatrice, attiva da anni in queste battaglie, ha dato vita a uno spazio inclusivo dove le donne possono esprimersi liberamente e diventare protagoniste del cambiamento. Attraverso iniziative culturali e reti solidali, AttivaMenteDonna promuove la cultura come strumento di emancipazione.

Tra le attività più apprezzate spicca il Book Club, un luogo di incontro e discussione in cui ogni mese viene proposto un libro scritto da donne e focalizzato su tematiche sociali, culturali o di genere. Gli incontri, aperti a tutte, offrono l’opportunità di dialogare in modo critico e consapevole su temi di attualità. Oggi il gruppo conta oltre 120 partecipanti attive e una community digitale in costante crescita. Le partecipanti spaziano da figure impegnate in politica e nel sociale a professioniste di diversi settori: docenti universitarie, psicologhe, avvocate, giornaliste, organizzatrici culturali, ma anche lettrici appassionate.

Non solo riflessione: AttivaMenteDonna promuove anche la solidarietà concreta attraverso il progetto “Un Libro Sospeso”. Attivo in due caffetterie di Rende e Castrolibero, questa iniziativa permette di donare libri a chi non può acquistarli, ispirandosi alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”. L’obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti, superando barriere economiche e rafforzando il senso di comunità.

Il gruppo si sostiene anche nella condivisione di opportunità di crescita personale e professionale, oltre che nell’organizzazione di eventi formativi.

L’ultimo incontro del Book Club si è tenuto sabato scorso, 24 maggio alle ore 17:00, presso una caffetteria di Rende, dove si è discusso sul testo “La rabbia ti fa bella” di Soraya Chemaly.

Le attività proseguono anche online, con una presenza attiva su Instagram e Facebook, dove si condividono eventi, interviste e materiali di approfondimento.

«Credo fortemente nel potere della cultura come leva di trasformazione sociale», afferma Ida Andreoli. «La conoscenza condivisa, il confronto rispettoso e l’accesso libero al sapere sono strumenti fondamentali per costruire un futuro più giusto».

In un’epoca in cui molte donne sentono il bisogno di spazi sicuri e stimolanti, AttivaMenteDonna rappresenta una risposta concreta basata sull’autodeterminazione, la cultura condivisa e la solidarietà. Un progetto in crescita che mira a costruire un domani in cui ogni donna possa esprimersi, formarsi e vivere pienamente.

Maurizio Logozzo