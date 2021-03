Acri, l’annuncio del sindaco Capalbo: «Dissesto finanziario risanato»

ACRI (CS) – In un periodo di grande apprensione sul fronte contagi nel territorio, arriva invece una notizia decisamente positiva per le casse dell’Ente Comune di Acri. L’annuncio lo fa direttamente il sindaco Pino Capalbo con un breve post su Facebook:

«L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato proposta al Ministero dell’Interno sin dal mio insediamento, e dallo stesso approvata, prevedeva il raggiungimento dell’equilibrio finanziario su cinque esercizi (2017-2021). Ebbene, grazie ai sacrifici compiuti e ad un taglio di oltre 4 milioni di spesa corrente, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 che domani sarà discusso in Consiglio comunale, si presenta in perfetto equilibrio».

«È il risultato raggiunto di cui vado più orgoglioso. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e lavorato», ha concluso il Primo cittadino.