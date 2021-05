Alunni positivi al test rapido, chiuso plesso scolastico ad Acri. E l’8 maggio si inaugura un nuovo istituto

ACRI (CS) – Riguardano il mondo della scuola le ultime notizie di attualità che vengono dal territorio comunale di Acri. Nel paese presilano sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle autorità sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica dopo che alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo “San Giacomo-La Mucone” sono risultati positivi al test antigienico rapido COVID-19. In attesa dell’esito di ulteriori accertamenti, ed in via esclusivamente precauzionale, per evitare contatti di alunni e personale scolastico con soggetti che potrebbero essere contagiati dal virus, il Primo cittadino Pino Capalbo ha quindi disposto la chiusura del plesso scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado sito nella frazione San Giacomo d’Acri per i giorni 4 – 5 e 6 maggio per consentire la sanificazione dell’istituto scolastico di pertinenza comunale. Contestualmente, per gli alunni risultati positivi è stata predisposta l’adozione di ordinanza di quarantena obbligatoria. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giacomo-La Mucone”, spetta ora la rimodulazione delle attività scolastiche con ricorso alla didattica digitale a distanza.

