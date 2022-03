Artrosi, fragilità ossea e fratture: a Cosenza convegno medico nazionale “L’Anca Dolorosa”

COSENZA – Il prossimo 2 Aprile, la Sala Congressuale dell’Ordine dei Medici e Chirurghi ed Odontoiatri di Cosenza (in via Suor Elena Aiello), ospiterà un importante convegno medico dal titolo “L’Anca Dolorosa”, presieduto dal dottor Marco Caforio, brianzolo di origine, per tanti anni in servizio al “Gaetano Pini” Istituto Ortopedico d’Eccellenza di Milano, ma che da circa cinque anni si è trasferito nella città di Cosenza per vivere e lavorare, come specialista proprio di questa importante articolazione.

L’evento riveste grande importanza non solo per essere accreditato ECM – Agenas, ma anche per aver ottenuto il Patrocinio dall’Ordine dei Medici di Cosenza, dall’Ordine degli Infermieri di Cosenza, dalla Società Italiana Ginnastica Medica ed inoltre il Riconoscimento dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.

Da tempo immemore si parla dell’artrosi all’anca come di una condizione molto invalidante per i soggetti ancora in età lavorativa, e molti sono stati gli approcci medici, fisioterapici e chirurgici. Solo da pochi anni però la sua gestione è diventata più agevole, per la miglior prevenzione e conoscenza biomeccanica e per lo sviluppo di terapie fisiche o tecniche chirurgiche più mini-invasive adatte ai vari tipi di pazienti.

Essendo molto rilevante l’impatto sociale generato anche per una frattura di questo distretto anatomico, sarà molto interessante e sentito il dibattito previsto nella Sessione relativa alle fratture del collo del femore, a cui interverranno primari ed ex primari di alcune delle province calabresi (Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro) riguardo al PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) del paziente proprio con frattura di Femore, dall’accesso in pronto soccorso alla dimissione dal reparto ortopedia e introduzione alla riabilitazione.

Nella sessione relativa alla fragilità ossea vi saranno relazioni dedicate alla Prevenzione delle fratture, alla loro gestione con integrazione di vitamina D o altri farmaci per velocizzare i processi riparativi.

Nella sessione apposita sull’artrosi all’Anca ogni relatore (Radiologo, Ortopedico, Reumatologo, Fisiatra ed Anestesista/Terapista del Dolore) esporrà la descrizione specialistica del paziente con dolore all’anca e del proprio approccio terapeutico, ed una discussione finale trarrà le conclusioni più importante affinché la guarigione del paziente passi sempre attraverso un approccio multidisciplinare.

Nel pomeriggio si parlerà di diagnostica ecografica (direttamente su di un paziente – e le immagini verranno proiettate sui monitor per la platea che verrà sempre mantenuta a debita distanza seguendo le normative vigenti) e vi saranno relazioni o live surgery (video in diretta) di tipologie di interventi chirurgici alle quali tutti i corsisti potranno intervenire con domande o considerazioni personali.

Da ultimo, ma non per importanza, specialisti in campo riabilitativo esporranno le moderne tecniche di riabilitazione per la coxartrosi, per il conflitto femoro-acetabolare, anche mediante trattamenti dal vivo su pazienti, o per prevenzione di un dolore a questa importante articolazione che da molti anni se ne parla ma per la quale solo in questo ultimo decennio la conoscenza e la gestione medica ha fatto passi da gigante.