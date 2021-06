Associazione Monica Trotta dona ecografo all’U. O. di Ablazione percutanea ecoguidata dell’Annunziata

COSENZA – È in nome del ricordo, ma soprattutto della solidarietà che l’ associazione “Monica Trotta”, nata nel 2019 per la prematura scomparsa di un’amica e di una donna straordinaria, sviluppa iniziative concrete che possano alleviare le sofferenze dei pazienti oncologici. L’ultima attività resa possibile grazie alle libere donazioni dei cittadini e all’impegno dei volontari, è l’acquisto di un ecografo che sarà devoluto allU.O.S.D. di Ablazione Percutanea Ecoguidata ecografia interventistica, diretta dal dott. Giovanni Vallone. Uno strumento importantissimo che andrà ad arricchire l’eccellenza di questo reparto dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Tale Unità sanitaria è inserita nel dipartimento di medicina ed ha come mission principale la diagnosi e la terapia di tutte le patologie di interesse internistico che possono avvantaggiarsi dell’ecografia e dell’ecografia interventistica sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica. In particolare, l’attività dell’UOSD, nata nel 2017, si snoda su più livelli, occupandosi della gestione e dello screening del paziente con malattia diffusa di fegato (cirrosi, steatosi, epatite B e C, patologie autoimmuni del fegato), inoltre della gestione diagnostica-terapeutica del paziente con lesioni focali del fegato benigne e maligne primitive e metastatiche, eccetera. Avere oggi a disposizione un ecografo portatile, corredato dalle sonde ecografiche convex e lineare, consentirà certamente di ampliare il numero di pazienti da sottoporre ad esame ecografico diagnostico, a procedure invasive ecoguidate, con il vantaggio di poter eseguire le stesse anche al letto del malato e nelle diverse unità operative dell’ospedale dell’Annunziata. In questo modo ne sono convinti i membri dell’Associazione Trotta il sorriso di Monica si perpetua e continua a vivere.