Coronavirus, anche a Corigliano-Rossano scuole chiuse per una settimana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Da domani e fino al 21 novembre prossimo sono sospese le lezioni in presenza per tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido comunali e le scuole paritarie site nel Comune di Corigliano-Rossano.

Il provvedimento, firmato oggi 12 novembre dal Sindaco Flavio Stasi, si è reso «necessario per la salvaguardia della salute pubblica» afferma il Primo Cittadino, ed è finalizzato a cercare di fermare il propagarsi di contagi da COVID-19 garantendo che l’attività delle scuole sia svolta nel modo più sicuro. «Sovviene l’invito ai dirigenti scolastici – si legge ancora – di sopperire autonomamente a eventuali difficoltà tecniche di connessione per garantire la DAD. L’attività in presenza rimane possibile per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».