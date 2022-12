Cosenza, apertura straordinaria all’Ufficio Passaporti con un nuovo open day

COSENZA – “Open day” Ufficio Passaporti. L’annunciata apertura straordinaria al pubblico dell’Ufficio Passaporti, sia presso questa sede che presso i Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza, ha riscosso un notevole successo.

Numerosi sono stati i cittadini che si sono presentati, previa prenotazione on line di un appuntamento sull’Agenda Elettronica, anche se con data successiva alla presentazione odierna, con istanza motivata per lavoro, studio, turismo o salute. Come già anticipato l’ ”Open Day” verrà ripetuto il giorno 20 dicembre p.v., dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Sono attivi i profili facebook e instagram della Questura di Cosenza.