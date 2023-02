Cosenza, dopo 10 anni lavori di manutenzione straordinaria a Piazza Parrasio

COSENZA – Piazza Parrasio, nel cuore di Cosenza vecchia, dopo circa dieci anni è stata finalmente oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che l’ha riportata agli antichi splendori. Tra i luoghi simbolo del Centro storico cosentino, dedicata all’umanista Aulo Giano Parrasio, su cui si affaccia il palazzo arcivescovile, dal 2014 destava in una condizione di estrema prossimità. Oggi, grazie ai lavori di ripristino, alla nuova organizzazione veicolare e all’allestimento di una importante area verde, Piazza Parrasio è ritornata a vestire un abito di dignità e decoro.

“Monsignor Piemontese, amministratore apostolico della nostra diocesi, che resterà in carica ancora fino al 4 febbraio, quando monsignor Giovanni Checchinato presiederà la celebrazione di inizio ministero in Cattedrale – ha affermato il sindaco Franz Caruso– ha benedetto Piazza Parrasio rimessa a nuovo. Ne sono felice e riconoscente perché rappresenta un ulteriore atto di affetto e vicinanza alla nostra comunità, per la quale Monsignor Piemontese si è speso con passione e zelo sin dopo la morte del compianto arcivescovo monsignor Francesco Nolè”.