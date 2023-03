Cosenza, inaugurata l’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha inaugurato nel pomeriggio di oggi l’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe. Dopo il taglio del nastro – presenti anche gli Assessori al commercio e attività produttive Massimiliano Battaglia e al Verde Pubblico Pasquale Sconosciuto e il consigliere comunale Antonello Costanzo – il primo cittadino ha voluto fare un primo giro tra gli stand. A margine dell’inaugurazione, Franz Caruso ha sottolineato che “la Fiera di San Giuseppe resta uno dei momenti più attesi dalla comunità cosentina. E quest’anno ritorna al suo periodo consueto dopo essere stata spostata, lo scorso anno, a causa dell’emergenza pandemica, ad un periodo successivo”. Il Sindaco si è detto soddisfatto del numero degli espositori, aumentato rispetto allo scorso anno. “Non ci sono solo coloro che espongono nel tratto di viale Mancini che va dalla Sopraelevata alla casa circondariale ed anche oltre, ma i venditori sono posizionati – ha aggiunto il primo cittadino – anche nell’area di Viale Trieste e Piazza della Vittoria (Villa Nuova) che abbiamo destinato all’esposizione di fiori e piante. Nell’area del Centro commerciale “I Due Fiumi” abbiamo dislocato terrecotte, vimini e piatti. Già da questo primo giorno si vede che c’è tanta gente, il tempo è per fortuna clemente e soprattutto ci sono tanti espositori che – ne sono certo – apprezzeranno quella che è la bellezza rinnovata di una Fiera di tradizione come la nostra Fiera di San Giuseppe”. Una Fiera che quest’anno ha assunto anche una connotazione sociale ed incline alla riflessione. “Lo abbiamo fatto – ha detto ancora Franz Caruso – per i tragici accadimenti che si sono verificati pochi giorni fa a Steccato di Cutro. Il messaggio che noi vogliamo lanciare, anche per la storia, la tradizione ed il significato religioso che ha la Fiera di San Giuseppe, è che, ospitando in Fiera alcune associazioni internazionali umanitarie, intendiamo rivolgere il nostro pensiero a tutti i familiari e alle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, auspicando che veramente non si raccontino più tragedie di questa portata. Cosenza è una città accogliente, solidale e lo vuole dimostrare in tutte le occasioni, anche con la sua Fiera. Mi auguro – ha poi aggiunto il primo cittadino – che ci sia tanta gente come nel passato per far sì che ci si possa riappropriare di una tradizione molto sentita e che è un momento di condivisione e socialità che va riassaporato dopo gli anni della pandemia”. Per l’organizzazione dell’evento fieristico il Sindaco ha inteso ringraziare l’Assessore Battaglia, il dirigente del settore attività produttive Francesco Giovinazzo, la Comandante della Polizia Municipale, Alessia Loise (responsabile anche della redazione del Piano di Safety Security) e tutto il corpo della Polizia Municipale, i dipendenti comunali e tutti i collaboratori che hanno reso possibile realizzarlo. Per garantire la sicurezza, sono state messi in campo tutti gli accorgimenti prescritti dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che sono quest’anno ancora più stringenti rispetto agli anni precedenti, proprio perché si prevede un’affluenza importante di pubblico.