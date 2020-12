Cosenza, la parking card è prorogata fino al 31 marzo 2021

COSENZA – A causa del perdurare dell’emergenza provocata dal virus Covid-19, il settore trasporti e mobilità del Comune di Cosenza ha prorogato al 31 marzo 2021, su proposta dell’Assessore alla mobilità sostenibile di Palazzo dei Bruzi, Michelangelo Spataro, la validità delle parking card 2020. La decisione è stata assunta allo scopo di evitare disagi e code agli uffici. Sono esclusi dalla proroga gli abbonamenti che seguono la naturale scadenza. Il settore trasporti e mobilità ricorda, inoltre, che il rinnovo delle parking card avviene in modo automatico, non appena si effettua il relativo versamento. Quest’ultimo può essere effettuato anche on line, tramite bonifico bancario, indicando le causali (targhe auto e numero dell’autorizzazione) oppure tramite versamento presso l’Ufficio Economato del Comune. Si ricorda che il codice IBAN è il seguente: IT04F0311116201000000051662.